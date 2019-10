Avec l’opérationnalisation imminente du registre national électronique (RNE) des nantissements, partie intrinsèque du vaste chantier de réforme du système des sûretés mobilières, le Maroc marque un grand pas vers l’amélioration des conditions d’accès au financement pour les entreprises et par conséquent la promotion des investissements.

A travers cette réforme, qui compte beaucoup pour les entreprises et plus particulièrement les Petites et moyennes (PME), le Maroc a souhaité promouvoir un régime juridique moderne des sûretés mobilières, favoriser l’accès au crédit mais aussi et surtout mettre en place un registre national électronique des sûretés mobilières, un mécanisme tant scruté pas les investisseurs s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de loi relative aux sûretés mobilières.

Cet outil innovant, dont la mise en place est prévue dès début 2020 est l’aboutissement de ce grand chantier de réforme des sûretés mobilières.

C’est alors une bonne nouvelle aussi bien pour les créanciers, puisqu’il devrait apporter son lot d’avantages en matière de transparence sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie.