La première édition du Pro Taghazout Bay débute dans moins de 10 jours à la Pointe des Ancres, un des joyaux de la côte du sud marocain. Cette étape du Qualifying Series 2020 de la World Surf League se déroulera du 25 janvier au 1er février avec une liste des participants qui promet une semaine de très haut niveau.

Soutenu par la Fédération Royale Marocaine de Surf, la Région Souss Massa, l’Office National Marocain du Tourisme, Afriquia Gaz, Fairmont Residences Taghazout Bay, Maroc Telecom, Aïn Atlas, Sol House, Surfrider Fondation Maroc et Surf Report Maroc, l’événement s’annonce comme un rendez-vous incontournable dans le processus de qualification pour les surfeurs qui visent le Championship Tour la saison prochaine.

Classée QS5,000, la seconde catégorie la plus importante des Qualifying Series en 2020, le Pro Taghazout Bay est l’une des compétitions les plus attendues du calendrier, aux côtés du Pipeline à Hawaï, de l’île de Hainan en Chine, ou encore de Fernando De Noronha au Brésil.

Attirant certains des meilleurs surfeurs de la planète, le Pro Taghazout Bay verra la participation de Kanoa Igarashi (JPN), Frederico Morais (PRT) et de la star du surf de grosses vagues Kai Lenny (HAW). Côté marocain, les regards seront rivés sur les performances de Ramzi Boukhiam. Considéré comme le meilleur surfeur professionnel du Maroc, Boukhiam détient un palmarès impressionnant : une place de vice-champion du monde junior 2013 et des victoires récentes sur les Qualifying Series de Zarautz, Anglet et Lacanau.

L’ambassadeur du surf marocain, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, sera accompagné de Redouane Regragui, Aboubakar Bouaouda, Selyann Zouhir et Neil Aboufiras, ainsi qu’Othmane Choufani et Abdel El Harim, entre autres.

« Nous remercions les entreprises citoyennes et les institutions qui s’engagent dans ce processus de développement de la discipline, notamment l’ONMT, la Région Souss Massa et Taghazout Bay, » a déclaré Mohammed Kadmiri, Président de la Fédération Royale Marocaine de Surf. « Le surf est un pôle d’attraction majeur pour la région, la gestion culturelle et touristique est donc essentielle pour le développement du surf ici. »

« La Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout a mis le développement durable au cœur de sa stratégie », a déclaré un représentant de Taghazout Bay. « C’est un resort nouvelle génération basé sur les sports et loisirs avec une académie de golf, des terrains de tennis et de football, et bien entendu le surf. Cet événement est donc très important pour Taghazout Bay qui est un des principaux sponsors de la compétition. »

Informations pratiques :

Le Pro Taghazout Bay se déroulera du 25 janvier au 1er Février à la Pointe des Ancres. Pour tous les résultats, photos, vidéos et communiqués de presse, connectez-vous sur www.worldsurfleague.com