Infomediaire Maroc – Les mesures prises par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) ont permis de réduire le taux de surpeuplement dans les prisons de 45% en 2012 à moins de 38% en 2017, a souligné le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi. Intervenant à la Chambre des conseillers, El Khalfi a rappelé l’ouverture de 16 nouveaux établissements pénitentiaires et la mise à niveau de 4 autres, tandis que 6 prisons sont en cours de construction et 20 pénitenciers en cours de réhabilitation.

Le ministre a également souligné la programmation de 17 autres établissements et la fermeture de 14 prisons en raison de leur dégradation et de la non adéquation de leurs bâtiments avec les programmes de mise à niveau des détenus.

