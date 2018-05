Infomédiaire Maroc – Abdellatif Kabbaj, Président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), est actuellement l’Invité de l’Infomédiaire.

Et dans cet entretien, Kabbaj présente la Confédération, son rôle, les prochaines assemblées ou encore perspectives sectorielles. ‘‘La Fédération nationale de tourisme (FNT) a été modifié en 2007, où elle est passé en confédération il y a 11 ans déjà (…) L’Assemblée générale ordinaire (AGO) va statuer sur le rapport moral et rapport financier, et elle est non électif suite à la demande de la CGEM (…) Je dirais que les perspectives se présentent très bien, on est à des chiffres qui sont fort satisfaisant, si par exemple je prends les chiffres de la ville de Marrakech à fin mars, nous sommes à 20 % en termes d’arrivées’’… Lire l’Entretien

Rédaction Infomédiaire