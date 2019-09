Le ministère de la santé a annoncé la création d’une unité de coordination nationale et d’un comité technique pour la surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans le cadre des efforts déployés en matière de prévention contre les maladies contagieuses.

« Conscient des menaces de la résistance aux antimicrobiens sur la santé publique, réduisant ainsi la capacité de traiter les maladies transmissibles, le ministère de la santé a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et ce pour assurer la prévention contre les maladies contagieuses », précise ce département dans un communiqué.

Selon le ministère, cette stratégie vise à garantir l’efficacité des soins et traitements, et limiter ainsi le taux de morbi-mortalité, et ce, par l’utilisation des médicaments efficaces, sûrs et garantis.

Cette stratégie repose sur le renforcement des compétences, de l’expertise des professionnels de la santé en matière de surveillance et de recherche et des mécanismes de gouvernance pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.