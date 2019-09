L’Agence du Développement Digital (ADD) et la Chambre de commerce de Luxembourg ont signé une convention de partenariat visant à promouvoir la transformation digitale des TPE et PME. Paraphée par le directeur général de l’ADD, Mohamed Idrissi Meliani, et le président de la Chambre de commerce du Grand-Duché du Luxembourg, Luc Frieden, lors du Forum économique « Maroc-Luxembourg: partenaires stratégiques pour réussir en Afrique et en Europe », cette convention est le fruit de plusieurs rencontres, réunions et échanges entre les différentes parties prenantes. Elle s’assigne pour objectif de développer le tissu des start-up, TPE et PME et leur faciliter l’accès aux marchés respectifs, via la digitalisation.