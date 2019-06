L’Institution du Médiateur du Royaume a organisé, ce mardi 25 juin 2019 à son siège à Rabat, en collaboration avec la Délégation de l’Union européenne au Maroc, un séminaire national pour la présentation du projet de Refonte du système d’information de l’Institution, financé dans le cadre de l’Assistance Technique de l’Union européenne, avec l’appui du Ministère de l’Economie et des Finances (DTFE).

Et à cette occasion, des données sur les aspects fonctionnels de la nouvelle application informatique, par rapport à des perspectives liées à la gestion, aux services, et à la communication, outre les chantiers d’accompagnement visant le renforcement des capacités des ressources humaines de l’institution et la conduite du changement, ont été présentées.

Ce projet intervient dans le cadre de l’appui au partenariat établi entre le Maroc et l’Union européenne, et pour le développement des relations de voisinage à travers la mise en œuvre d’un ensemble de programmes cohérents avec les objectifs du programme «Réussir le Statut Avancé».

Ce séminaire, a connu la participation des instances administratives et judiciaires, des représentants des corps diplomatiques, des agences de la coopération internationale, de la société civile et des médias.

La mise en œuvre de ce projet par l’institution intervient dans le cadre d’une vision de modernisation sur laquelle repose son nouveau Plan Stratégique 2019-2023, afin de franchir une nouvelle étape en matière d’informatiques, vers un usage plus professionnelle de cet outil par l’institution, et visant l’emploi de l’informatique afin de couvrir toutes les procédures adoptées par l’institution, le renforcement et le développement de ses services à distance offerts aux citoyens, et la garantie de la communication et de l’échange des données avec les administrations concernées.