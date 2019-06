Selon une note ministérielle, le nombre de sièges réservés aux facultés privées de médecine, fixé pour l’année universitaire 2019-2020, est de 856 sièges.

Ils sont répartis entre l’Université Mohammed VI des sciences de la santé qui hérite du plus grand nombre de places (230 pour la Faculté de médecine, 80 à la Faculté de médecine dentaire et 70 à la Faculté de la Pharmacie), l’Université internationale Zahraoui des sciences de la santé (144 pour la Faculté de médecine, 72 pour la Faculté de médecine dentaire et 70 pour la Faculté de pharmacie), l’Université internationale de Rabat (120 pour la Faculté internationale de médecine dentaire de Rabat) et l’Université Privée de Marrakech Tensift El Haouz avec 70 places réservées à sa faculté de médecine.

La note fixe aussi les conditions d’accès au concours à ses facultés, ainsi que le seuil de présélection à une note de 14,14. La même note fournit des données sur la durée de la formation et les diplômes obtenus, le nombre de sièges réservés à ces facultés au titre du ladite année universitaire, ainsi que les informations relatives au concours, aux dates de leur organisation, de publication des résultats et du début des cours, ajoute la même source.

La note fixe à sept ans la durée de formation dans la filière de médecine, couronnés par l’obtention d’un diplôme de doctorat, alors que la durée de formation en médecine dentaire est fixée dans six ans couronnée par l’octroi d’un diplôme de docteur en médecine dentaire. La formation en pharmacie se déroule sur une durée de six ans, sanctionné par l’octroi d’un diplôme de docteur en pharmacie.