La Commune urbaine de Tanger et la Fondation Diplomatique au Maroc, ont organisé, vendredi et samedi, en partenariat avec la Wilaya de la région, un voyage de prospection à la capitale du Nord, destiné à plusieurs ambassadeurs installés au Maroc.

Il s’agit des ambassadeurs de la Mauritanie, de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali, du Nigéria, du Rwanda, du Tchad, de l’Arabie Saoudite, du Bahreïn, de la Jordanie, du Sultanat d’Oman, de la Corée du Sud, du Kazakhstan, de la Suisse, de l’Ukraine, de la Grèce et de l’Australie, a indiqué la Commune de Tanger dans un communiqué.

« Les honorables invités de la ville de Tanger ont été accueillis, vendredi matin, à la gare de l’ONCF, après leur arrivée à bord du TGV Al Boraq, par le vice-président de la commune de Tanger, Adil Dfouf, qui les a accompagnés lors de leur première découverte des principales avenues de la ville », a précisé la même source, faisant savoir qu’en plus de la Corniche, la Marina, Rmilat, le Cap Spartel et Achakkar, cette première partie de prospection du vendredi s’est terminée par la visite des Grottes d’Hercule.

Après un déjeuner organisé par le maire de Tanger, Mounir Laymouri, et des allocutions prononcées à l’occasion par le président de la commune urbaine et le président de la Fondation Diplomatique du Maroc, la délégation s’est déplacée au siège de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA) où elle a été reçue par le directeur général des zones logistiques Tanger Med, Jaafar Mghaghdi, et a également effectué une visite à la Med Zone et à une usine de boissons gazeuses, la plus grande du genre à l’échelle de l’Afrique.

Un dîner a également été organisé à l’honneur de la délégation des ambassadeurs installés au Maroc.

Les invités de Tanger se sont aussi déplacés à l’ancienne Médina de la ville où ils ont visité les principaux monuments historiques et musées de la Kasbah, a ajouté le communiqué.

Il s’agit du premier déplacement de cette importante délégation d’ambassadeurs récemment nommés à leurs ambassades respectives au Maroc, a conclu la même source.