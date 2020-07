Dans un communiqué, le ministère précise qu’il a été également décidé de suspendre les services du transport public, routier et ferroviaire, de et vers la ville de Tanger et de renforcer le contrôle pour inciter les citoyennes et citoyens à rester chez eux et de ne quitter leurs domiciles qu’en cas de nécessité extrême, ajoutant que le déplacement à l’intérieur de l’espace territorial de Tanger nécessite une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.