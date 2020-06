L’opération de démolition des habitations menaçant ruine et d’aménagement paysager de la colline donnant à la corniche de Merkala vise à valoriser le patrimoine de l’ancienne médina de Tanger.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de confortement et de traitement des constructions menaçant ruine dans l’ancienne médina de Tanger, a pour objectif de préserver la vie des citoyens à travers la mise en place d’un dispositif d’accompagnement axé sur le relogement et le recasement, explique la Wilaya dans un communiqué.

Ledit Programme ambitionne à redonner une nouvelle image de la colline et particulièrement du quartier El Hafa, par un embellissement paysager en parfaite concordance avec les travaux d’aménagement effectués tout au long de la ceinture de la colline, portant également sur la création des espaces verts et des allées piétonnes conduisant à la corniche de Merkala, ajoute la même source. Et de préciser que ce projet est réalisé par la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en coopération avec ses partenaires institutionnelles.