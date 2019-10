La ville de Tanger vient d’adhérer au Club des grands services d’eau du monde, crée en 2011 par le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF). La ville du Détroit devient ainsi le 12ème membre de ce Club aux côtés du SEDIF, du Milwaukee Water Council (Etats-Unis), de Prague (République tchèque), de Rabat (Maroc), de Washington DC Water (Etats-Unis), de Sydney Water (Australie), du service des eaux belges « De Watergroep », de Shanghai Pudong (Chine), du service des eaux de la province de Buenos Aires (Argentine), de Guayaquil (Equateur) et de Mexico. Le Club des Grands services d’eau est une démarche de collaboration internationale, multilatérale et informelle, autour des grandes questions qui se posent en matière de gestion de l’eau dans les grandes métropoles : qualité sanitaire, sécurité de l’alimentation, satisfaction des usagers, préservation des ressources, gestion des crises, entre autres. Pour partager leurs expériences et réflexions autour de ces enjeux, plusieurs villes et autorités organisatrices de services d’eau ont rejoint le SEDIF qui avait tenu deux réunions plénières à Paris en 2013 et 2016. La prochaine réunion se tiendra à Paris les 14 et 15 novembre prochain sous la thématique générale : « Crises et résilience ». Créé en 1923, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France alimente 151 communes de la région parisienne, soit près de 4,6 millions de consommateurs, ce qui en fait le plus grand service public d’eau en France et l’un des tout premiers en Europe.