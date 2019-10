Le Maroc était le 6ème exportateur de citrouille dans le monde en 2018.

Avec un volume de 51 000 tonnes, le Royaume arrive derrière le Mexique (508 000 tonnes), l’Espagne (352 000 tonnes), la Nouvelle-Zélande (81 000 tonnes), les Etats-Unis (67 000 tonnes) et la Turquie (67 000 tonnes), rapporte Le Matin qui cite le cabinet d’études américain IndexBox.

‘‘A eux seuls, le Mexique et l’Espagne représentaient 55% des exportations mondiales de 2018’’, souligne le cabinet dans un rapport intitulé ‘‘Pumpkin (Squash And Gourds) – Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights’’.

En valeur, le Maroc arrive en revanche 3ème, avec 64 millions de dollars, loin derrière le Mexique (483 millions) et l’Espagne (403 millions).

A eux 3, ces pays représentent une part combinée de 64% des exportations mondiales.

Ce Top 3 est suivi par les Etats-Unis, les Pays-Bas, la France, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, le Portugal, la Chine et le Canada, qui représentent ensemble 24% des exportations mondiales.