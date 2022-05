1er port à conteneurs d’Afrique et de Méditerranée et figurant dans le Top 25 des plus grands ports à conteneurs du monde, Tanger Med se classe au 6ème rang des ports les plus efficace au monde, selon le Global container port performance index (CPPI). Ce classement, réalisé chaque année par la Banque mondiale et S&P Global, évalue la performance des ports à travers le monde en fonction notamment du temps de chargement des navires. Un total de 370 ports ont été étudiés cette année. Pour les ports de grandes tailles, avec une capacité de traitement supérieure à 4 millions de conteneurs EVP, le port Tanger Med se classe troisième.

A noter que le port de Tanger Med réalise l’une des progressions les plus remarquables, passant de la 27ème à la 6ème position entre 2021 et 2022. Et à titre de comparaison, les ports d’Algésiras et Barcelone se classe respectivement au 11ème et 22ème rang.