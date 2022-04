Lors d’une rencontre organisée récemment à la Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève (CICG), en présence d’un parterre d’acteurs économiques et de chefs d’entreprises suisses, le directeur général de Tanger Med, Mehdi Tazi Riffi, s’est attardé, chiffres à l’appui, sur les atouts uniques, la vocation et les perspectives de croissance de Tanger Med en tant que hub de la logistique africaine et mondiale.

Cette infrastructure portuaire d’envergure « totalise aujourd’hui près de 10 milliards de dollars d’investissements, dont environ 7 milliards d’investissements privés réalisés principalement par de grands opérateurs de la logistique et d’autres opérateurs industriels qui ont fait le choix de Tanger Med comme plateforme pour pouvoir produire, développer des hubs logistiques, et exporter vers des marchés mondiaux », a-t-il résumé.

Il a donné un aperçu sur les différentes activités et composantes de ce complexe portuaires de classe mondiale qui, avec 130 millions de tonnes de trafic générés, et 8 millions de conteneurs, est le premier port à conteneurs en Afrique depuis 5 ans et le 1er port en méditerranée depuis deux ans. Ces performances traduisent « la compétitivité logistique » de la plateforme portuaire, a-t-il dit.