Lors d’une rencontre organisée récemment à la Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève (CICG), en présence d’un parterre d’acteurs économiques et de chefs d’entreprises suisses, Lamia Merzouki, directrice générale adjointe de la CFC, a mis l’accent sur les atouts qui font de la City de Casablanca un « hub économique et financier, et une plateforme pour se projeter vers l’Afrique ».

Elle a rappelé que la CFC est depuis plusieurs années la première place financière africaine, selon le classement du Global Financial Centers Index (GFCI).

A la faveur du positionnement unique du Royaume, « la CFC a pu attirer plus de 200 membres qui, aujourd’hui, à partir de Casablanca, pilotent leurs vaisseaux amiraux sur le continent africain », a-t-elle fait savoir.

Elle a détaillé, par la suite, les trois axes de « la proposition de valeurs » de la place financière de Casablanca, en l’occurrence un environnement des affaires privilégié, une communauté d’affaires dotée d’une intelligence collective, et la partie Lifestyle.