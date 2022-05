Quelque 220 millions de dirhams (MDH) seront dédiés à la création d’une zone pour accueillir les activités artisanales polluantes et nuisibles de la ville de Tanger.

Ainsi, le Conseil de la commune de Tanger a approuvé récemment l’annexe d’une convention de partenariat entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, la Wilaya, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la Chambre régionale de l’artisanat, ainsi que l’association des artisans de Tanger.

Selon cette annexe, le budget dédié à cette zone d’activités devrait être augmenté à 220 MDH.

Cette augmentation est due aux répercussions de la crise sanitaire du Covid19, la hausse des prix des matériaux de construction et du coût des travaux, ainsi que des problèmes liés à l’étude géotechnique du terrain.

L’enveloppe budgétaire supplémentaire à débloquer pour achever ce projet a été fixée à 67,3 MDH. Le ministère de tutelle s’engage à allouer 20 MDH et la Commune de Tanger 5 MDH, alors que la contribution de l’association des artisans de Tanger s’élève à 22,3 MDH.