Selon Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration, le salaire minimum dans le secteur public est passé de 1.586 dirhams en 2007 à 3.300 dirhams en 2021, soit le double. Un salaire revu à la hausse à hauteur de 3.500 dirhams à l’issue de l’accord social conclu dernièrement entre le gouvernement, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et les centrales syndicales les plus représentatives.

Concernant le salaire net moyen, elle a fait savoir qu’il est passé de 5.333 dirhams en 2007 à 8.237 en 2021, soit une hausse de 54 %.

La ministre a aussi évoqué les dispositions du tout récent accord social qui prévoit, entre autres, la suppression de l’échelle 7 pour les fonctionnaires appartenant aux catégories d’adjoints administratifs et assistants techniques et aussi de porter le quota de promotion dans le grade de 33 à 36 %, ce qui augmentera le nombre des fonctionnaires bénéficiant d’une promotion chaque année.