Une nouvelle étape a été franchie dans l’ambitieux projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, avec la tenue, mardi, d’une cérémonie virtuelle de signature des accords de partenariat avec China communications construction company (CCCC)/China road and bridge corporation (CRBC), reliant CCCC/CRBC à Pékin, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) à Tanger, ainsi que Bank Of Africa (BMCE) à Casablanca.

A travers ces Accords, CCCC/CRBC formalise son entrée dans le capital de la Société d’aménagement de Tanger Tech (SATT), à hauteur de 35%, aux côtés de BMCE Bank, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et TMSA, consolidant ainsi le tour de table de la SATT, fait savoir un communiqué du Groupe Bank Of Africa.

“Une nouvelle étape est franchie dans la coopération sino-marocaine marquant le démarrage effectif du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, une cité industrielle moderne, futuriste, écologique, connectée aux technologies nouvelles et symbole d’une Afrique ouverte sur le monde entier, conformément à la vision du Roi Mohammed VI”, relève le communiqué.

Le protocole d’investissement et le pacte d’actionnaires ont été signés d’un côté par CCCC et CRBC, représentés respectivement par leurs Vice-présidents m Liang Qingshan et Sun Yaoguo, et de l’autre côté par BMCE Bank, représentée par son Président directeur général Othman Benjelloun, TMSA représenté par son Président Fouad Brini et la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, représentée par sa Présidente Fatima El Hassani, selon la même source.

Lors de cette cérémonie de signature, la société AEOLON, l’un des premiers fabricants mondiaux de pales éoliennes, a d’ores et déjà annoncé son intention de s’installer dans la Cité Mohammed VI Tanger Tech avec un investissement de 140 millions de dollars et la création de plus de 2 000 emplois, a fait savoir le communiqué.

Et d’ajouter que le Groupe China communications construction company (CCCC) est classée dans le Top 5 des entreprises publiques chinoises d’ingénierie et de développement, et sa filiale China road and bridge corporation (CRBC) est spécialisé dans les grands projets d’infrastructure en Chine et à l’international.