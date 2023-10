Le groupe Laprophan et la Fondation MAScIR de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, lundi à l’Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI) à Foum El Oued, un accord de Joint-venture pour le développement de solutions dans la technologie biomédicale.

Signé par le président de la Fondation MAScIR, Hicham El Habti et le président Directeur Général du laboratoire Laprophan, Farid Bennis, en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, cet accord porte sur la mise en place d’un véhicule commun appelé « IBYLTECH » (Ibyl pour « chameau » en langue arabe et Tech pour technologie biomédicale).

Ledit accord a pour objectif de développer des nano-anticorps issus de camélidés pour des applications cosmétiques et médicales, à travers la recherche dédiée à la biotechnologie et à la valorisation du camelin.

La directrice Générale de la Fondation MAScIR, Nawal Chraibi a souligné que la conjugaison des efforts de la Fondation MAScIR de l’UM6P et ceux des Laboratoires Laprophan a permis de mettre en place « IBYLTECH » dont la vocation est principalement consacrée à la recherche et au développement de Nano-anticorps monoclonaux issus de camélidés pour des applications cosmétiques et thérapeutiques.

Nawal Chraibi a également indiqué que cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté conjointe de Laprophan, de l’UM6P et de MAScIR de contribuer de manière concrète au développement des provinces du Sud.

Pour sa part, le directeur des opérations marketing, vente, promotion et affaires médicales à Laprophan, Othmane Boumaalif a noté que cet accord est de nature à contribuer au développement des médicaments d’origine biologique issu du potentiel de la région en matière de camélidés.

Boumaalif a, dans ce sens, fait savoir que ces médicaments permettront d’avoir des solutions concrètes dans des domaines thérapeutiques multiples notamment en cancérologie, dans les maladies auto-immunes et dans certaines maladies rares.

Cette Joint-venture amorce une nouvelle ère de recherche en médicament biologique au Maroc, d’autant plus qu’elle permettra de consolider le potentiel recherche dans le domaine innovant et prometteur des nano-anticorps, a-t-il expliqué.

Cet accord a été signé au terme d’un workshop, initié par l’UM6P, en partenariat avec la Fondation Phosboucraâ, autour de l’innovation agricole et la sécurité alimentaire, en marge des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire international (FMI) qui se tiendront à Marrakech du 9 au 15 octobre.

Ont notamment pris part à la cérémonie de signature de cet accord le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, l’administratrice de Laprophan, Elisabeth Moreno, ainsi que des consuls accrédités à Laâyoune, des élus et une pléiade de chercheurs et d’experts.

Pionnier de l’industrie pharmaceutique marocaine, Laprophan est une entreprise pharmaceutique nationale qui opère dans le secteur du médicament depuis 1949. Elle se distingue par une longue tradition de recherche et détient 5 produits commercialisés, correspondant à 500 brevets enregistrés dans plus de 100 pays.

Laprophan est également un acteur incontournable dans la santé au Maroc avec un large portefeuille de plus de 400 médicaments couvrant plusieurs aires thérapeutiques.

A rappeler qu’une succursale du laboratoire pharmaceutique Laprophan avait été inaugurée la fin de l’année dernière à Laâyoune, en vue de répondre au mieux aux attentes du secteur pharmaceutique dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

La Fondation MAScIR est une association à but non lucratif qui relève de l’Université Mohammed VI Polytechnique. Créée en 2007, elle vise la promotion et le développement de pôles de recherche technologique dans les domaines des matériaux et nanomatériaux, de la biotechnologie, de la microélectronique et des sciences de la vie. Ses travaux sont orientés vers la recherche appliquée et l’innovation pour répondre aux besoins du marché.