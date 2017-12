Infomédiaire Maroc – La Fondation MAScIR (Moroccan Foudation for Advanced Science, Innovation and Research) mène, dans les secteurs des technologies avancées, des projets qui se positionnent sur des niches technologiques et applicatives à forte valeur ajoutée, a indiqué le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Intervenant lors d’une cérémonie organisée en célébration du 10ème anniversaire de MAScIR, Elalamy a souligné que grâce au partenariat privilégié développé avec le Groupe OCP, MAScIR est parvenu à bénéficier d’un apport financier important et à concrétiser plusieurs projets et services au sein de sa plateforme technologique.

Actuellement, MAScIR compte plus de 500 publications dans des revues de renommée internationale, plus de 137 brevets déposés, dont 27 à l’international, 25 projets de R&D (recherche et développement) financés à travers des appels d’offres nationaux et 7 projets R&D financés dans le cadre d’appels d’offres internationaux, a fait savoir le ministre, tout en rappelant que ces résultats sont le fruit du travail des équipes de MAScIR, auxquelles il a tenu à rendre hommage.

Rédaction Infomédiaire