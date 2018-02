Infomédiaire Maroc – 2 ans après son ouverture, le Technopark de Tanger héberge, aujourd’hui, plus de 50 entreprises qui opèrent dans le domaine de l’innovation et le numérique, selon la directrice générale de la MITC, Lamiae Benmakhlouf.

Et ‘‘d’ici fin 2018, nous pouvons accueillir 100 startups, PME et grandes entreprises », soit toute la capacité du site, a ajouté Benmakhlouf, qui explique que, outre la mise à disposition des porteurs de projets des bureaux intelligents à un tarif compétitif (50 DH/m2) et une salle de conférence avec une capacité d’accueil de 200 personnes, le Technopark de Tanger les accompagne au niveau de la formation et du networking avec son réseau de partenaires (AFEM, Réseau entreprendre Maroc, Maroc Numeric Fund, CJD et Injaz Al Maghrib).

Rédaction Infomédiaire