L’Université internationale de Rabat (UIR) et l’Université d’État du Mississippi (MSU) ont signé, mardi à Washington, un mémorandum d’entente, lors d’une cérémonie présidée par l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani.

Signé par le président de l’UIR, Noureddine Mouaddib et le président de la MSU, Mark Keenum, cet accord vise à renforcer l’échange et la coopération fructueuse entre les deux universités dans les différents domaines de la recherche scientifique.

Dans son intervention à cette occasion, Amrani a souligné que la signature de ce mémorandum d’entente est le fruit d’un partenariat solide entre deux institutions universitaires distinguées et représente le prélude d’une nouvelle étape dans le raffermissement de leurs relations de coopération.

Pour Amrani, cet accord se veut aussi un modèle pour de nombreuses universités marocaines à la quête de l’excellence académique et de l’ouverture sur le monde.

L’ambassadeur a, par ailleurs, mis en avant l’alliance stratégique de longue date unissant le Maroc et les États-Unis, affirmant que les deux pays amis sont animés par la volonté de renforcer leur partenariat dans divers domaines.

Parmi ces domaines, Amrani a cité le transfert de technologies au service du développement socio-économique et la promotion des liens humains, qui demeurent essentiels à l’établissement de passerelles pérennes d’échanges culturels dans la région atlantique.

Pour sa part, le président de l’UIR a relevé que le mémorandum d’entente devrait renforcer le partenariat stratégique entre les deux universités, ajoutant qu’il va également élargir la portée de l’accord-cadre signé entre les deux établissements en 2011.

De son côté, le président de l’USU, qui est également consul honoraire du Maroc, a souligné que la signature de cet accord s’inscrit dans le cadre du partenariat et de l’amitié solides qui lient le Maroc et les États-Unis dans divers domaines, mettant en avant l’importance d’élargir les opportunités offertes aux deux universités afin de former les jeunes dans divers domaines et de renforcer la recherche scientifique et académique.

A l’occasion de la cérémonie de signature de ce mémorandum, il a été procédé à la présentation des différentes réalisations des deux universités dans le domaine académique et les perspectives de renforcement de leur partenariat.