Du 7au 14 avril, Marrakech accueille la 35ème édition du Grand Prix Hassan II de Tennis. C’est au Royal Tennis Club de Marrakech que se déroulera ce tournoi de l’ATP Tour 250.

Pour la quatrième fois consécutive à Marrakech , après avoir eu comme siège principal le Complexe Al Amal de Casablanca pendant des années, le Grand Prix Hassan II de Tennis revient pour une 35 ème édition qui promet d’être exceptionnelle du 7 au 14 avril. Organisé par la Fédération Royale marocaine de Tennis en collaboration étroite avec le Royal Tennis Club de Marrakech, le Grand Prix Hassan II a été placé sous la direction de l’ancien champion de tennis marocain Hicham Arazi, qui lui apporte expérience, crédibilité et sagesse.

Pour ce nouveau rendez-vous, le niveau d’exigence est encore plus élevé. La Fédération Royale Marocaine de Tennis tient à continuer sur le même niveau d’excellence que les dernières éditions et redonner encore plus d’éclat à ce tournoi au passé glorieux. Un tournoi qui renoue avec sa ville de naissance, puisque le Grand Prix Hassan II de Tennis a pris ses marques dans la ville ocre il y a 35 ans avant de déménager à Casablanca. Il revient aux sources comme pour s’enraciner et devenir plus fort, plus grand.

Afin de permettre au plus grand nombre de suivre le tournoi, l’accès aux courts est gratuit pour tous. Un village a également été aménagé dans l’enceinte du club pour permettre aux visiteurs de se restaurer ou de faire du shopping.

Le Grand Prix Hassan II a mis en place deux rendez-vous incontournables pour mettre en avant ce tournoi international. Il s’agit du match exhibition sur la Place Jamâa El Fna, le samedi 6 avril, histoire de mettre le public Marrakchi dans le bain des festivités. Des stars viendront échanger quelques balles au plus grand plaisir des passants , des fans et des curieux. L’après midi du mercredi 10 avril sera lui, consacré aux enfants. Le Kids Day sera l’occasion pour les plus petits de découvrir les courts, l’ambiance du tournoi et les coulisses du tennis.

Doté de près de près de 560.000,00 € de prix (dont 90.000,00 € pour le vainqueur), ce tournoi connait la participation de grands noms du tennis mondial. Pour cette édition encore, le tournoi se surpasse en accueillant un plateau digne des plus grands tournois du circuit dont les noms seront dévoilés lors de la conférence de presse officielle ce 28 mars .

De nombreuses surprises vous attendent, et de grandes stars du tennis mondial s’apprêtent à être dévoilées ce samedi 28 mars.