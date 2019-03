Monétique-Tunisie (SMT), le switch monétique national tunisien, a choisi HPS pour la mise en place d’une solution de paiement mobile intéropérable. Grâce à sa solution PowerCARD, HPS a su répondre aux besoins de la SMT pour couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement mobile en Tunisie. Le projet consiste à mettre en place les modules PowerCARD pour la gestion en mode SaaS des portefeuilles électroniques (aussi appelés Wallets), tout en assurant l’intéropérabilité des transactions de paiement mobile en Tunisie.



Créée en 1989 par les banques tunisiennes, la SMT met à la disposition de ses clients des solutions innovantes adaptées à leurs besoins et intégrant les dernières évolutions technologiques. C’est dans ce sens qu’elle a décidé de placer le paiement mobile au cœur de ses priorités.



Le lancement du paiement mobile permettra de favoriser l’inclusion financière, en proposant des alternatives de paiement dématérialisées et sécurirées limitant ainsi l’utilisation du cash. Le consommateur pourra également bénéficier d’une expérience de paiement intuitive, répondant à des exigences en terme de fluidité entre les différents canaux de paiement et un gain de temps conséquent. Avec une intéropérabilité effective, la SMT fédérera toutes les banques autour du paiement mobile ; et permettra aux établissements de paiement de se positionner sur un marché nouveau. Abdeslam Alaoui Smaili, Directeur Général – HPS, commente l’annonce : « Le mobile money est aujourd’hui un franc succès, dont le modèle est reproduit dans plus de 90 pays à travers le monde.

L’Afrique, qui a vu naître cette solution, en reste cependant le fer de lance avec plus de 80% du continent couvert par des services d’argent mobile. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la SMT dans ce nouveau projet qui aura pour but de démocratiser les services financiers.» Khaled Bettaib, Directeur Général – SMT ajoute : « En cette ère du digital, nous cherchions à proposer à nos utilisateurs de nouvelles alternatives de paiement dans le but de réduire l’utilisation du cash. Le paiement mobile en Tunisie doit répondre à des critères indéniables en termes de simplicité et de sécurité.

Aussi, regroupant différents établissements de paiement, l’intéropérabilité se trouvait être la condition sinéquanone pour l’avènement de cette innovation. Nous sommes ravis de lancer ce projet national de paiement mobile avec HPS, dont l’expertise monétique et la proximité des services seront essentielles pour accompagner la SMT dans sa dynamique d’innovation. ».