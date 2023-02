La startup Foodtech Terraa a clôturé un tour en pre-seed de 1,5 million de dollars pour redoubler d’efforts dans sa mission de construire un éco système d’approvisionnement alimentaire durable au Maroc et en Afrique.

Avec sa plateforme B2B basée sur la technologie et son infrastructure logistique, la société basée au Maroc entend révolutionner la chaîne d’approvisionnement alimentaire africaine et fournir des aliments sûrs et abordables à des centaines de millions de personnes.

Le tour de table, qui est le plus grand tour en pre-seed réalisé au Maroc, a été mené par FoodLabs, avec UM6P Ventures, Outlierz Ventures, Musha Ventures, et DFS Lab. Grâce à ce nouveau financement, Terraa va agrandir son équipe, se développer dans les principales villes du Maroc et développer son infrastructure technologique.

« Nous avons vu une opportunité d’utiliser la technologie pour apporter transparence, efficacité et durabilité à la chaîne d’approvisionnement alimentaire africaine. Terraa ne se contente pas de mettre en relation les agriculteurs et les marchands, il s’agit de créer un système alimentaire plus équitable et plus respectueux de l’environnement pour tous », a déclaré Youssef Benkirane, Co-Fondateur et CEO de Terraa. « Nous sommes heureux d’avoir gagné des investisseurs aussi renommés et partageant les mêmes idées pour soutenir notre mission ».

Grâce à la plateforme digitale de Terraa, les agriculteurs sont en mesure d’augmenter leurs revenus et d’accéder à des marchés stables à de meilleurs prix, tandis que les marchands bénéficient de prix compétitifs et d’un approvisionnement constant en produits de haute qualité. La plateforme présente également des avantages pour l’environnement, puisqu’elle réduit le gaspillage alimentaire et les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation d’eau douce et l’utilisation des terres. L’entreprise a déjà démontré une forte demande au cours de ses premières semaines d’activité, ce qui montre la nécessité d’une solution technologique pour faire face aux défis de la chaîne d’approvisionnement alimentaire africaine. »C’est un privilège de construire cette solution innovante aux problèmes complexes rencontrés par la chaîne d’approvisionnement alimentaire au Maroc et en Afrique. Nous sommes impatients de voir l’impact positif immédiat que notre technologie peut avoir sur la vie de millions d’agriculteurs et de consommateurs », a déclaré Benoit De Vigne, Co-Fondateur et COO de Terraa.

En Afrique, la chaîne d’approvisionnement alimentaire est minée par l’intermédiation, les inefficacités opérationnelles, le manque de technologie et de données, alors que le continent est particulièrement confronté aux problèmes de réchauffement climatique et de surpopulation. Cette situation entraîne des prix excessifs, une mauvaise qualité des aliments et un gaspillage important, qui ont tous un impact disproportionné sur les agriculteurs et les consommateurs. Terraa s’attaque à ces problèmes en achetant directement aux agriculteurs et en effectuant des livraisons aux marchands de fruits et légumes, qu’ils soient détaillants ou supérettes, ainsi que les hôtels et restaurants, exploitant ainsi un marché de 500 milliards de dollars et touchant plus de 60 % de la population africaine.

« Nous sommes enthousiasmés par la mission de Terraa, qui consiste à rendre l’alimentation plus abordable et plus accessible dans toute l’Afrique tout en assurant un revenu sûr aux agriculteurs. Dans les régions où la pénétration du mobile est omniprésente, les chaînes d’approvisionnement alimentaire restent très complexes », a déclaré Till Hoelzer, investisseur chez FoodLabs. « Nous pensons qu’il est possible de tirer parti de la technologie pour effectuer des transactions plus rapides et plus efficaces ».

« Les fondateurs de la startup contribueront de manière significative aux systèmes Agritech marocains et africains, car la plateforme de Terraa connecte directement les agriculteurs aux marchés urbains et sécurise et améliore leurs revenus », a déclaré Lamiaa El Amrani El Mrini, directeur des investissements chez UM6P Ventures. « En accueillant Terraa dans son portefeuille, UM6P Ventures est ravie de participer à l’amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants agricoles ».

Terraa est fondée par Youssef Benkirane et Benoit De Vigne, deux entrepreneurs chevronnés dans le domaine de la FoodTech et du E-commerce. Youssef possède une forte expérience dans le secteur de la FoodTech, comme en témoignent ses précédentes expériences dans le lancement et le développement d’entreprises de ce secteur en Europe et aux États-Unis. Son passage au sein du prestigieux cabinet de conseil Bain & Company, où il a conseillé les plus grandes entreprises de Retail et de Technologie, renforce davantage son expertise. Son cofondateur, Benoit, apporte une vaste expérience dans l’exploitation de marketplaces en e-commerce et en FinTech en Afrique, ayant occupé plusieurs postes de direction chez Jumia, l’Amazon de l’Afrique. Ce duo dynamique est bien équipé pour relever l’un des défis les plus difficiles du continent africain.