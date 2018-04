Infomediaire Maroc – La chambre criminelle de 1ère instance chargée des affaires de terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel de Salé a condamné, hier, le prévenu A-J à 30 ans de prison ferme pour tentative d’agression avec préméditation contre des personnes, détention et fabrication d’explosifs.

Le mis en cause, arrêté en novembre 2017 à Larache, a été poursuivi pour « conclusion d’un accord pour préparer et commettre des actes terroristes, tentative d’agression avec préméditation contre la vie et la sécurité des personnes, tentative de destruction et de vandalisme, possession et fabrication d’explosifs contrairement aux dispositions de la loi dans le cadre d’un projet individuel visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, à travers l’intimidation, la violence, l’apologie d’actes terroristes et d’une organisation terroriste et tenue de réunions publiques sans autorisation préalable ».

Les services de sécurité de Larache avaient appréhendé le mis en cause, âgé de 36 ans, immédiatement après qu’il ait tenté de mettre le feu de manière préméditée dans un restaurant de la ville, à l’aide de bonbonnes de gaz de grande taille, ce qui lui a provoqué plusieurs blessures.

Rédaction Infomediaire.