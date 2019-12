La ville de Tétouan a été annoncée «Capitale de la société civile» pour l’année 2020, lors de la cérémonie de clôture, tenue en fin de semaine à Taroudant, de la manifestation ‘‘Taroudant capitale de la société civile 2019’’.

Cette cérémonie a été marquée par des allocutions et des projections audiovisuelles qui ont passé en revue les moments forts de l’évènement Taroudant capitale de la société civile 2019, en particulier la caravane «Portes de Taroudant» qui a sillonné plusieurs villes du Maroc comme Tiznit, Tétouan, Meknès, Oujda et Rabat.

Cette caravane a permis, à travers plusieurs conférences et activités, de mettre la lumière sur le patrimoine historique et civilisationnel de Taroudant ainsi que sur le dynamisme de sa société civile.

La manifestation a connu aussi l’organisation d’un salon des produits de terroir de Taroudant et de sa région, en plus d’un salon dédié aux livres et publications traitant de la cité du Souss.

La cérémonie de clôture a connu également l’organisation d’une conférence nationale avec la participation de chercheurs, professeurs universitaires et acteurs de la société civile marocaine, qui ont débattu des moyens de préserver et documenter le patrimoine matériel et immatériel de Taroudant, en plus d’autres sujets liés à la société civile, les médias, l’histoire et l’architecture.

Cet évènement s’est clôturé par une soirée de poésie durant laquelle ont été déclamés des poèmes en langues arabe, amazighe et française, œuvres de poètes originaires de Taroudant, à savoir Fatima Chahid, Moulay El Hassan El Houssaini et Ahmed Assid.

A l’issue de cette cérémonie, Mostafa Zbakh, président de l’Organisation internationale de la société civile pour les valeurs de citoyenneté et de dialogue, organisatrice de cet évènement, a annoncé le choix de la ville de Tétouan pour porter le titre de Capitale de la société civile pour l’année 2020, et ce en présence du président du conseil communal de Tétouan, Mohamed Idaamar.

La ville de Tétouan succède ainsi à Taroudant, Capitale de la société civile 2019, et à Oujda, Capitale de la société civile 2018.