Le Conseil de la Région de Marrakech-Safi a annoncé la mise en place de l’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP-MS), conformément aux dispositions de la loi organique n° 111-14 relative aux régions. Considérée comme personne morale de droit public, dotée de l’autonomie administrative et financière, l’AREP est placée sous la tutelle du Conseil de la Région, à travers le Comité de supervision et de contrôle. L’AREP-MS s’assigne pour mission principale d’apporter toute forme d’assistance juridique et d’ingénierie technico-financière au Conseil de la région, en plus d’assurer l’exécution des projets et des programmes adoptés par ce dernier.

A noter que Hassan Amillat a été nommé directeur de l’AREP de Marrakech-Safi à l’issue d’un appel à candidatures sur la base des principes de compétence et de mérite.

Né en 1968 dans la cité ocre, Amillat est titulaire d’un diplôme des études supérieures spécialisées en gestion des institutions et des organisations (Université de Paris) et d’un doctorat en anthropologie. Avant sa nomination à la direction de l’AREP-MS, Amillat occupait le poste de directeur de la Maison de l’Elu de Marrakech-Safi