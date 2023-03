Best Financière, holding détenue par Zouhair Bennani, a procédé à une augmentation dans le capital d’Isato Invest, spécialiste du textile et de l’habillement marocain, dont la production est destinée aux marchés européen et américain.

Isato Invest comprend 3 noms importants du textile national, à savoir la Manufacture Marocaine de Confection (MMC), Aryan et Marlow.

Le CEO et cofondateur d’Isato Invest, Toufiq Ibrahimi, a déclaré à ce sujet : « c’est une étape importante pour notre Groupe. Nous pouvons dorénavant développer notre activité de façon importante. Les fonds levés auprès de Best Financière seront injectés directement dans le capital de notre société. Nous sommes conscients de l’importance du développement de l’industrie nationale de l’Habillement et du Textile, chose que l’on souhaite atteindre en nous alignant sur les standards mondiaux en la matière ».

L’investissement de Best Financière permettra à Isato Invest de moderniser ses outils de production, de consolider sa position sur le marché international, d’accroître sa capacité de production ainsi que de préserver les emplois.