Radisson Hotel Group poursuit sa transformation numérique stratégique avec l’expansion de sa plateforme innovante de réservation en ligne en temps réel et en libre-service pour les réunions et événements.

Book it easy est désormais disponible dans tous les principaux hôtels de conférence de la région EMEA. Cette solution numérique de pointe permet aux organisateurs d’événements et de réunions de gagner des heures de temps précieux lors de la planification d’une réunion et de la réservation d’un lieu en rendant le processus plus rapide et plus efficace.

En réponse à l’évolution rapide du paysage des réunions et événements pour lesquels les organisateurs de réunions doivent réserver des réunions et événements de plus en plus rapidement, la plateforme Book It Easy de Radisson Hotel Group permet aux planificateurs d’organiser des événements de manière transparente en simplifiant le processus de recherche et de réservation des lieux en ligne. Les planificateurs peuvent simplement entrer les détails de leur événement, vérifier la disponibilité en temps réel des espaces de réunion, afficher les options de salle avec la technologie révolutionnaire 360, réserver leur lieu préféré et recevoir une confirmation de réservation instantanée.

Les fonctionnalités clés de Book It Easy incluent :

Disponibilité en temps réel des espaces de réunion 24/7

Vues à 360 degrés des chambres

Meilleur tarif disponible garanti et tarification transparente

Forfaits sur mesure, y compris équipement audiovisuel ou équipements supplémentaires

Paiement en ligne simple et sécurisé

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir lancé avec succès notre outil Book It Easy dans les hôtels clés de notre portefeuille EMEA au cours des 12 derniers mois. Radisson Hotel Group a une solide réputation dans la fourniture d’installations de réunions et événements de classe mondiale, et nous simplifions désormais encore plus le processus de réservation. Nous avons mené des recherches approfondies avec nos précieux partenaires de réunions et événements pour créer cette nouvelle plateforme et nous assurer qu’elle inclut toutes les technologies et informations nécessaires pour une expérience transparente, à valeur réelle et en temps réel », déclare Chema Basterrechea, président mondial et directeur des opérations chez Radisson Hotel Group.

Radisson Hotel Group a développé la plateforme Book It Easy en partenariat avec EY. L’outil est entièrement compatible avec la plateforme technologique unifiée du Groupe pour permettre une disponibilité en temps réel et une tarification transparente basée sur les exigences de l’événement tout au long du processus de réservation. Construit avec une architecture de microservices, l’outil offre une expérience utilisateur et une évolutivité rapides et transparentes, soutenues par des tests rigoureux de confidentialité et de sécurité.

La plateforme Book It Easy est la dernière offre de Radisson Meetings qui promet la même expérience personnelle, professionnelle et mémorable. Radisson Meetings propose des solutions sur mesure pour tout événement ou réunion, y compris des solutions hybrides, et place les clients et leurs besoins au cœur de son offre. L’offre de renommée mondiale de réunions 100 % neutres en carbone de Radisson Hotel Group compense automatiquement l’empreinte carbone de chaque réunion et événement se déroulant dans tous les hôtels du groupe dans le monde, sans frais pour les organisateurs. En partenariat avec First Climate, l’une des plus importantes organisations mondiales de compensation carbone, et à travers des projets qui aident à réduire les émissions et ont un impact social positif, Radisson Meetings s’efforce d’adopter les meilleures pratiques environnementales.