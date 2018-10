Infomédiaire Maroc – Les 11 et 12 octobre prochains, le rendez-vous marocain du textile-habillement Maroc in Mode prendra ses quartiers à Marrakech. Il réunira 200 industriels spécialistes de la fast-fashion, du denim, de la maille, de la lingerie, du workwear, du cuir ou encore des chaussures et accessoires au sein du circuit automobile Moulay Hassan.

Cette édition de Maroc in Mode mettra notamment en avant le projet de Circular Textile Cluster, qui doit permettre de poursuivre les lourds investissements menés par la filière dans les productions durables. Ainsi, à la faveur d’un rapprochement avec les industriels espagnols Textil Santanderina et Vich Industrial, ainsi qu’avec le fabricant autrichien de fibres Lenzing, l’entreprise Hallotex de Tanger entend recycler chaque année plus d’une tonne de chutes textiles.

Le Moroccan Denim Cluster, qui accompagne la transition durable des entreprises marocaines de denim, sera par ailleurs représenté sur le salon par une trentaine de sociétés exposantes. Un terrain sur lequel Maroc in Mode accueillera pour la première fois le turc Kilim Denim, société stambouliote ayant developpé la collection Row For the Oceans avec la marque G-Star.

Organisé par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (Amith), le rendez-vous professionnel entend une nouvelle fois mettre en valeur sa position forte.

Rédaction Infomédiaire