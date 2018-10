Infomédiaire Maroc – Le Maroc est le huitième fournisseur de l’Union européenne en habillement, avec l’expédition en 2017 de 2,65 milliards d’euros de marchandises (+5 %), selon l’Institut français de la mode.

L’industrie marocaine du textile-habillement exporte à 70 % ses productions vers le Vieux Continent, tandis que la filière pèse à elle seule 24 % des exportations nationales. De quoi pousser les professionnels locaux à viser à moyen terme les 100 000 emplois, 8 milliards d’euros de ventes et 4 milliards d’euros d’exportations (versus 3 milliards en 2016).

« Un avantage clef de la production marocaine est sa proximité avec l’Europe et ses nombreuses années d’expérience (…). Les fabricants marocains peuvent réagir rapidement aux nouvelles tendances, mettre en production et livrer. Les développements numériques et l’industrie 4.0 montrent à quel point le sourcing au Maroc est essentiel pour optimiser la chaîne de valeur grâce à son expertise dans la production de fast-fashion.

Les surproductions deviennent plus gérables et les tendances peuvent être reproduites rapidement. La fast-fashion reste un défi stratégique pour les détaillants et les marques afin d’accroître leur compétitivité. La production marocaine offre les solutions appropriées », indique l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH).

Rédaction Infomédiaire