L’instance de football mondial vient de lever le voile sur les joueurs nominés pour le titre « The Best » pour l’année 2023. Cette nouvelle édition met en avant une fois de plus Lionel Messi.

Les votes sont d’ores et déjà ouverts pour décider qui remportera le prestigieux titre pour cette édition 2023 des « The Best Awards ».

Si l’on parle déjà d’une nouvelle consécration pour « La Pulga » sur les réseaux sociaux, les discussions évoquent le nom d’Erling Haaland, qui a fait ses « preuves » et mérite sa chance. Le classement des 12 joueurs en lice compte aussi le finaliste de la coupe du monde, Kylian Mbappé.