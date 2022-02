Le Maroc est « très enthousiaste » à l’idée d’accueillir à nouveau des touristes du monde entier, en particulier du Royaume-Uni, a indiqué mercredi le directeur général de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir. Dans une déclaration au quotidien britannique « The Times », El Fakir a relevé que « toutes les décisions qui ont été prises dépendaient de la situation sanitaire, rien d’autre ».

La publication a, en outre, relevé que le Maroc a levé lundi son interdiction d’arrivée en provenance du Royaume-Uni, bien que les passagers soient tenus de passer un test PCR avant le départ, dans les 48 heures précédant le voyage. Les enfants de moins de six ans sont exemptés de l’obligation de passer un test PCR avant le voyage et ceux de moins de 18 ans ne sont pas tenus d’avoir un passeport vaccinal, a précisé le journal.

Pour rappel, El Fakir avait tenu, jeudi à Londres, une rencontre avec les dirigeants du géant mondial de l’aérien et du voyage EasyJet ainsi que les responsables de l’Association des Agences de Voyages Britanniques et des Tour-opérateurs (ABTA). La réunion de travail avec Garry Wilson, administrateur de EasyJet et CEO de EasyJet Holidays, avait permis de confirmer les engagements de la compagnie en termes de capacités sur le Maroc.

La compagnie compte reprendre sa programmation des destinations marocaines dès ce mois de février et ses programmes de la saison été (avril-novembre 2022) sont prometteurs, selon un communiqué de l’ONMT publié à l’issue de la rencontre. EasyJet a prévu de déployer une offre de 75 vols par semaine reliant le Maroc à 6 marchés européens: le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et les Pays-Bas. La compagnie prévoit également une évolution de 11% de sa capacité mise en place lors de l’été 2019 et ce, à travers la programmation de 20 routes pour la saison été 2022, ajoute la même source.