La 11ème édition du Congrès national de la route se tiendra du 10 au 12 novembre prochain à Dakhla sous le thème « Quels rôles de l’infrastructure routière dans le nouveau modèle de développement économique et social du Maroc? », annonce ministère de l’Équipement et de l’eau.

Cette 11ème édition, organisée conjointement par le ministère et l’Association marocaine permanente des congrès de la route (AMPCR), sera l’occasion de débattre des différents rôles que jouera l’infrastructure routière dans la concrétisation des objectifs du nouveau modèle de développement économique et social.

Elle constituera une opportunité pour les spécialistes routiers nationaux de renforcer leur collaboration, échanger et discuter des mesures et des tendances innovatrices dans tous les domaines de la route, afin de préserver les réseaux routiers, les moderniser et relever les défis de l’avenir, souligne le ministère dans un communiqué.

L’organisation de cette 11ème édition se fera en mode hybride combinant les modes présentiel et distanciel, en s’appuyant sur une plate-forme web, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.

L’AMPCR a lancé la première circulaire d’appel à communications au profit de tous les intervenants du secteur routier pour participer à l’animation scientifique des tables rondes et des ateliers techniques durant les trois jours du congrès. A cet égard, le site de l’association (www.ampcr.ma) contient toutes les informations à ce sujet.