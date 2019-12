L’Association marocaine des industriels du thé et du café (AMITC) a reçu, récemment à Casablanca, une délégation représentant leurs homologues chinois, conduite par le secrétaire général de la Chambre de commerce chinoise.



L’objectif de cette rencontre était de débattre de l’évolution du marché marocain du thé, ses contraintes, ses exigences et les perspectives de renforcement des liens commerciaux dans ce domaine.



Et à cette occasion, le président de l’AMITC, Mohamed Astaib, a indiqué que le volume des importations de thé vert du Maroc s’élève à 70 000 tonnes par an, précisant que le Maroc se positionne comme le plus grand consommateur en Afrique du Nord. Le Royaume se distingue aussi par son statut de premier partenaire de la Chine avec un taux de 25% des exportations globales chinoises