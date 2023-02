Pour son deuxième rendez-vous théâtral programmé pour l’année 2023, les Théâtrales de Casablanca proposent un thème tiré de notre quotidien: les relations familiales.

C’est en effet, avec « Chers parents« , que le public a rendez-vous le 14 février prochain au Studio des arts vivants, afin de suivre une comédie inédite traitant de la famille, des conflits entre fratrie et entre générations. C’est aussi une comédie sur l’argent, l’amour, les sentiments instables, des obligations des uns et des autres entre parents et enfants.

Et c’est, d’ailleurs à juste titre que ce patchwork savamment tissé à quatre mains par la fratrie Emmanuel Patron et Armelle Patron a été nominé pour le Molière de la Meilleure Comédie 2022, prestigieuse cérémonie de récompenses du théâtre français décernées par l’Académie des Molières.

Synopsis

Au départ, c’est une famille qui s’aime et où tout (semble) aller pour le mieux… jusqu’au jour où les enfants sont appelés en urgence par leurs parents. Ils laissent tout de cité et accourent à Avignon, terrassés par l’inquiétude pour la santé des parents. Or, ils étaient loin de se douter du véritable motif de cet appel. Toujours est-il, l’annonce que les parents feront provoquera un véritable cataclysme et fera voler en éclats la belle unité familiale, faisant ainsi ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt.

Cette histoire de famille, de liens et de transmission se déroule avec le ton de l’humour. La situation va rapidement se corser et les protagonistes vont se dire leurs quatre vérités, pour le plus grand plaisir d’un public déchaîné. Le fou rire semble garanti !