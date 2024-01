En ce début d’année 2024, les Théâtrales entament leur 13e édition. Initiées et organisées par Top Event Production, au fil des 12 années précédentes, les Théâtrales ont brillamment présenté plus de 90 spectacles, offrant une palette éclectique de divertissement, du théâtre de vaudeville, des comédies représentant le meilleur du théâtre parisien, ainsi que des productions nationales et des shows d’humour inédits.

Pour cette 13e édition, Top Event Production met l’accent sur la continuité d’un événement culturel de premier plan, et promet une programmation qui saura séduire un large public.

Le jeudi 18 janvier marquera ce nouveau chapitre avec la pièce « Ave César ! ». Saluée par la critique et jouée avec succès dans plusieurs pays, cette comédie, à la fois drôle et émouvante, annonce une soirée captivante, un avant-goût du talent et de la qualité des productions attendues cette année par les Théâtrales.

Ecrite par Éric Laugérias et Raphaël Poitier, « Ave César » réunit deux comédiens français de renom : Frédéric Bouraly et Christelle Reboul. Avec une mise en scène dynamique, les deux acteurs s’engagent dans des dialogues à la fois drôles et touchants, au cœur du couple et de sa longévité.

Au cœur de l’histoire, Didier et Corinne sont mariés depuis 25 ans. Pour tenter de pimenter leur vie amoureuse endormie, et raviver leur romance, ils décident de partir en week-end dans un hôtel chic et branché.

Corinne a voulu cette parenthèse pour qu’ils puissent se retrouver, loin du quotidien et des enfants. Elle a peur de la routine, de ne plus être aimée et désirée. Didier, lui, n’aime pas les questionnements, il croit au couple, au quotidien et à la pérennité du choix fait il y a 25 ans.

Entre pleurs et fous rires, confessions intimes, danses endiablées, tendresse et colère, room service défaillant, décryptage d’un exemplaire de « Le sexe pour les nuls », souvenirs, bilan et projets, etc. Attention, « Avé César ! » n’est pas une comédie romantique ordinaire, vous ne saurez peut-être pas après quatre-vingt-dix minutes qui vient de Mars et qui vient de Vénus, mais le miroir qui vous est tendu vous offrira une soirée d’éclats de rires et d’émotions.