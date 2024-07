Martin Thomas, Directeur général de Mobilize Financial Services, a annoncé la nomination de Thibault Paland au poste de Directeur général de Renault Commerce Maroc et Responsable de la marque Dacia au Maroc.

Cette prise de fonction, effective à partir du 1er juillet 2024, marque une étape importante dans la carrière de Thibault Paland. Né en 1972 et diplômé de l’École Supérieure de Gestion et Finances, Paland a débuté sa carrière au sein du Groupe Renault en 1997, apportant une expertise précieuse en vente aux entreprises acquise au fil de ses diverses responsabilités.

De 2001 à 2008, Thibault Paland a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de Renault Parc Entreprises (R.P.E) en France, consolidant son expérience en tant que Directeur Grands Comptes Renault et Directeur Commercial Overlease. En 2008, il rejoint la DIAC, où il dirige successivement la Direction Régionale du Réseau Est puis Paris Ile-de-France. Sa carrière progresse en 2013 lorsqu’il est nommé Directeur général adjoint de Diac Location à R.P.E, coordonnant l’activité flotte et location du groupe.

Par la suite, Thibault Paland prend la direction générale de RCI Benelux, couvrant les marchés des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. En juin 2018, il devient Directeur Général de la DIAC, rebaptisée Mobilize Financial Services France en septembre 2022.

Membre du comité exécutif de Mobilize Financial Services depuis décembre 2022, sa nouvelle mission chez Renault Commerce Maroc et Dacia Maroc est attendue avec beaucoup d’intérêt, reflétant sa capacité à relever de nouveaux défis et à renforcer la position du Groupe Renault au Maroc.