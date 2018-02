Infomédiaire Maroc – La 11ème édition du « Global Go-To Think Tanks Index 2017 », classement mondial des think tanks, publié par le Lauder Institute de l’Université de Pennsylvanie (Etats-Unis), a confirmé la position de l’OCP Policy Center parmi les meilleurs instituts de recherche.

Ainsi, au niveau régional, l’OCP Policy Center se retrouve à la 9ème place des meilleurs Think Tank de la région Moyen Orient Afrique du Nord (MENA), soit 4 rangs de mieux qu’en 2016, et 1er Think Tank du Maghreb et du Maroc. Au niveau mondial, le think tank occupe la 15ème place pour la meilleure conférence organisée, avec les « Atlantic Dialogues », un rendez-vous devenu incontournable. Par ailleurs, il figure au 48ème rang des meilleurs Think Tank spécialisé dans l’énergie et au 58ème pour la collaboration et les échanges.

