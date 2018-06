Infomédiaire Maroc – Une Conférence internationale axée sur »les Etats généraux des entreprises et des entrepreneurs citoyens », se déroulera le weekend prochain à Essaouira, à l’initiative du Réseau international »Thinkers and Doers ».

Quelque 100 leaders internationaux, décideurs, experts, penseurs et intellectuels de renommée, sont attendus à cette Conférence placée sous le haut Patronage du Roi Mohammed VI et du Président français, Emmanuel Macron, indique un document.

Prévue en partenariat notamment, avec le Goupe OCP, la CDG, et l’Association Essaouira-Mogador, cette conférence sert de moment d’échanges des bonnes pratiques, et mettra en valeur les logiques et process d’engagement nécessaires pour transformer son entreprise, et placer la dynamique économique en résonance avec les attentes sociétales.

La Conférence d’Essaouira offrira l’occasion de travailler ensemble pour faire un état des lieux de la mutation économique et technologique, opérer un changement positif à l’international, tout en établissant un plaidoyer et des solutions, dans l’optique d’accélérer ce mouvement des « entreprises citoyennes », engagées et responsables.

»En accueillant Thinkers and Doers à Essaouira, nous souhaitons que les dirigeants d’entreprises, les entrepreneurs engagés, les acteurs économiques, et également les responsables politiques puissent prendre le temps d’échanger et de réfléchir ensemble à cette question fondamentale de la transformation de nos sociétés et sur la réponse que l’on peut apporter aux défis et aux archaïsmes auxquels nous sommes collectivement confrontés », selon le Conseiller du Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay.

Et de poursuivre que »si les solutions imaginées par vous, les entreprises engagées, les entrepreneurs créatifs, permettent d’esquisser des perspectives nouvelles, il est important que ce nouvel ordre mondial revu et réconcilié avec la modernité des valeurs universelles soit aussi pensé et développé au sein de l’entreprise et par les entrepreneurs ».

»C’est pour porter et promouvoir cette dynamique du « changement positif » que Dar Souiri ouvre ses portes. Et que l’École d’Essaouira accueillera pendant 2 jours les 100 personnalités de tous horizons, penseurs et acteurs venus d’Europe, d’Afrique, d’Asie, pour s’associer à ces premiers « États Généraux de l’Entrepreneuriat Citoyen », a conclu Azoulay.

La rencontre d’Essaouira fait suite à celles poussant à rassembler pendant un an, à Tunis, à Paris, à Londres et à Dubai, des entreprises et entrepreneurs lors d’un cycle de conférences internationales appelées « Follow the Leaders ».

Les travaux de la Conférence d’Essaouira seront sanctionnés par l’adoption d’une Feuille de Route baptisée « Déclaration d’Essaouira », qui sera proposée à l’appréciation des prochains Sommets du G20 et de l’Union Africaine (UA), lit-on dans le document.

« L’entrepreneuriat citoyen : moteur de prospérité globale », « quand l’écosystème se mobilise », « quand les actionnaires s’engagent », « quand les financiers misent sur l’audace », « quand les institutions et les pouvoirs publics soutiennent les entrepreneurs », « quand les médias se mettent du côté de ceux qui avancent » et « quand les écoles soutiennent un nouveau leadership », figurent au menu des débats à cette occasion.

Au programme figurent aussi des workshops sous forme de sessions de travail interactives et thématiques axés, entre autres, sur « éducation et leadership : former une nouvelle génération de leaders responsables », »coopération public-privé : développer les collaboration public-privé à impact social », « financement : investir pour soutenir l’entrepreneuriat citoyen », et « Management : soutenir l’émergence d’un nouvel écosystème de travail ».

»Thinkers and Doers », rappelle-t-on, est un réseau international qui rassemble et met en contact des leaders internationaux, les « rules breakers », ceux qui innovent et créent des solutions pour répondre aux enjeux d’un monde en pleine mutation.

IM