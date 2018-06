Infomédiaire Maroc – Le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, et le président du Conseil d’Etat de la République italienne, Alessandro Pajno ont signé, ce mercredi à Rabat, un protocole d’accord dans le domaine juridique, visant à renforcer les relations entre les 2 institutions, ainsi que la coopération juridique entre le Maroc et l’Italie.

En vertu de ce protocole d’accord, les deux parties ont convenu d’établir une coopération régulière dans le domaine juridique, qui portera sur les matières relevant du domaine consultatif qui leur sont dévolues et sur les questions d’organisation, ainsi que des échanges réguliers entre les deux institutions.

Les 2 parties se sont, également, mises d’accord sur l’établissement d’une coopération dans le domaine de la formation et de l’assistance technique, de la mise à niveau des systèmes d’information, ainsi que de la dématérialisation, afin de faciliter les échanges entre leurs institutions respectives et le partage des expériences comparées.

Dans ce cadre, elles ont convenu d’organiser, au Maroc ou en Italie, des séminaires et des conférences sur les thèmes d’intérêt commun, des visites croisées et des stages pour des groupes du personnel administratif afin de se familiariser avec les techniques de travail de l’autre partie, en plus de l’échange d’information et de documentation spécialisée.

IM