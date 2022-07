Après le franc succès de l’édition 2018, l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) organise du 26 au 28 Octobre prochain à Marrakech, la 6ème édition des « Assises de l’AUSIM ».

« Digital Nation, libérez le potentiel », tel est le thème choisi pour les prochaines « Assises de l’AUSIM ». Un appel lancé aux différentes parties prenantes pour accélérer le processus de la transition vers une Nation Digitale qui laisse s’exprimer tout son potentiel d’innovation et de croissance. Cette édition, après un report en 2020 à cause de la crise sanitaire, revient en force du 26 au 28 Octobre 2022 et se veut particulièrement innovante à plusieurs titres, notamment par sa nouvelle thématique, une nouvelle dynamique (plusieurs side events), un nouveau format et sur tout un rayonnement africain et international. « C’est le plus grand rassemblement de donneurs d’ordre, experts et partenaires du monde de l’IT et du Digital au Maroc autour de la thématique phare de digital nation. Nous avons choisi ce titre pour passer un message fort sur le potentiel à libérer par le levier du Digital pour assurer une résilience, une croissance, une compétitivité et un développement durable. Un Digital qui accompagne l’Entreprise, le Gouvernement et le Citoyen au quotidien pour un monde Meilleur », déclare Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM.

Le rendez-vous sera le point de rencontre d’une panoplie d’experts nationaux et internationaux, de chefs d’entreprises, d’acteurs du SI et du Digital, de Startups et d’acteurs institutionnels afin de débattre, d’échanger avec les participants les dernières tendances du secteur et de partager avec eux les retours d’expérience et les orientations des experts.

Au menu, des tables rondes, et une vingtaine de sessions sectorielles et techniques qui permettront à la communauté IT & digitale d’échanger et de débattre autour de différentes thématiques d’actualité, et de mettre l’accent sur les dernières tendances technologiques qui transforment les usages et ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises, en particulier pour les fonctions de DSI et Directeurs Digitaux (CDO). L’événement sera aussi l’occasion de découvrir pour la première fois des success stories inspirantes dans le domaine. De plus, à l’image des dernières éditions, des Keynote Speakers de renom feront des interventions remarquées et une séance de signing book est également prévue.

Rappelons que les Assises de l’AUSIM restent le rendez-vous le plus important de l’IT et du Digital au Maroc, avec près de 1.000 participants physiques attendus pour cette édition.