L’Agence de développement du digital (ADD) et l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM) ont signé, vendredi dernier à Marrakech, à la signature d’une convention-cadre de partenariat. Ce partenariat, actée en marge de la 6ème édition des Assises de l’AUSIM qui s’est tenue du 26 au 28 octobre, a pour but de mutualiser les efforts des deux parties pour promouvoir l’usage du digital auprès des composantes de l’écosystème public et privé et contribuer à l’accélération de la transition numérique.

D’après un communiqué conjoint de l’ADD et l’AUSIM, cette convention s’articule sur quatre axes à savoir, « collaborer sur des thématiques autour du Digital à travers des études et livres blancs », « informer et sensibiliser la communauté sur les nouvelles tendances technologiques », « anticiper les besoins en compétences digitales et assurer leur alignement avec les besoins du marché » et « organisation d’activités communes de promotion de l’usage du digital sur le plan national ».