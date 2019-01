Infomédiaire Maroc – Un aréopage de près de 500 experts en multimédia de haut niveau, venus des quatre coins du monde, sont réunis, du 9 au 18 janvier à Marrakech, à l’occasion du 125è congrès du « Moving Picture Experts Group » (MPEG) et du 13è meeting du « Joint Video Experts Team » (JVET).

Initié par l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) avec le soutien et le sponsoring de Huawei Technologies, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) et de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), ce conclave se veut une opportunité pour les acteurs marocains des technologies de l’information d’intégrer une des communautés internationales les plus actives dans les technologies du multimédia numérique.

Cette rencontre constitue également un événement majeur pour l’insertion du Royaume dans cet écosystème technologique mondial, ont indiqué les organisateurs, expliquant que les technologies MPEG représentent des enjeux économiques forts, compte tenu de leur présence dans la vie quotidienne.

Dans une déclaration à cette occasion, le professeur Zouhair Guennoun, coordinateur du comité d’organisation du 125è MPEG, a précisé que ce congrès se tient quatre fois par an, principalement aux Etats-Unis, en Europe et dans des pays asiatiques, rappelant que le Maroc a eu le privilège d’organiser pour la première fois dans le monde arabe et en Afrique le 79è meeting du MPEG en janvier 2007 dans la cité ocre.

Il a relevé que le programme de ce conclave, qui connaît la participation de représentants de plus d’une centaine de grandes entreprises internationales, prévoit une série de séances plénières et une vingtaine de sessions traitant de thèmes et de sujets bien cruciaux et spécialisés.

De son côté, Abdellatif Benjelloun Touimi, Senior Standards manager au sein de Huawei Technologies a, dans une déclaration similaire, livré un large aperçu sur les activités du MPEG, son historique et sur ses réalisations à large succès en matière d’élaboration des standards sur les formats de codage vidéo et audio (MP3, MPEG2, MPEG4, etc…).

L’expert marocain n’a pas manqué de mettre en avant la forte participation et de haute qualité à ce meeting comme en témoigne le nombre important des experts ainsi que des entreprises influentes dans le domaine des technologies représentées à ce conclave de Marrakech, soulignant que ce congrès offre l’occasion aux spécialistes marocains de côtoyer et de s’inspirer de cet aréopage d’experts de haut niveau et de cette communauté technique et scientifique, venus de pays bien avancés en la matière.

A noter que le MPEG est le groupe du sous comité de la technologie de l’information de l’ISO (International Standards Organisation)/IEC (International Electrotechnical Commission) qui travaille sur la normalisation des technologies multimédia numériques. Il est particulièrement chargé de la représentation et du codage de l’information audio et vidéo.

Depuis sa création en 1988, le MPEG a été à l’origine de plusieurs produits technologiques qui ont eu un franc succès commercial. Le format de compression populaire des fichiers audio MP3, la norme de codage MPEG2 utilisée pour la diffusion de la télévision numérique et les formats de codage vidéo MPEG4 AVC (Advanced Video Coding) et MPEG-H HEVC (High EfficienCy Video Coding), utilisés notamment pour la télévision haute définition (HDTV), sont des exemples éloquents de ces succès.

Actuellement, le MPEG se focalise principalement sur les technologies multimédia immersive. Avec la nouvelle norme MPEG-I (Coded Representation for Immersive Media), une série de technologies permettant l’immersion dans le contenu multimédia sont en cours de normalisation. Cette norme accompagne le démarrage du marché mondial de la réalité virtuelle (VR-Virtual Reality), prévu d’être de plus en plus large et avec des applications dans différents secteurs industriels.

Longtemps focalisé sur les applications de divertissement, le MPEG s’est actuellement élargi à de nouveaux domaines d’applications. Ainsi, la nouvelle norme MPEG-I PCC (Point Cloud Compression) a pour objectif de fournir une représentation codée pour les données captées par les voitures autonomes leur permettant de naviguer dans leur environnement. Un autre exemple est celui de la norme MPEG-G visant à représenter l’information génomique humaine pour son stockage ou transmission, et qui va certainement jouer un rôle essentiel dans les applications de la médecine de précision.

D’autre part, ce meeting sera marqué par la continuité des travaux sur le développement du nouveau format de codage vidéo VVC (Versatile Video Coding) par JVET, l’équipe conjointe entre MPEG et l’ITU-T (International Telecommunication Union) et VCEG (Video Coding Experts Group).

Ce format est caractérisé notamment par ses performances atteignant les limites de l’état de l’art en matière de codage vidéo et aussi fournissant un nouveau format efficace pour la vidéo 360°.

