Infomediaire Maroc – Les exportations marocaines ont progressé de 6,6% à fin mars 2018, pour se chiffrer à 68,45 milliards de dirhams (MMDH), contre 64,19 MMDH à fin mars 2017, selon l’Office des changes qui vient de publier sa note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mars 2018.

Et cette évolution des exportations est attribuable à la progression des ventes de tous les autres secteurs, essentiellement celle du secteur automobile (+16,5%), de l’agriculture et l’agro-alimentaire (+3%), l’aéronautique (+18,8%) et du Textile et Cuir (+2,4%), ajoute la même source.

Rédaction Infomediaire.