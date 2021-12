La Fédération nationale des métiers de la distribution des produits de grande consommation, Tijara, a tenu, hier à Casablanca, son Assemblée générale sous la Présidence de Mohamed Wajih SBIHI et de Moncef BELKHAYAT, Président d’honneur.

Mohamed Wajih SBIHI, Président Exécutif, a remercié les membres présents de leur engagement dans le développement du secteur de la Distribution et de leur implication dans l’effort, collectif et solidaire, à l’essor socio-économique du Maroc.

Cette rencontre a permis de débattre et de valider les sujets inscrits à l’ordre du jour. Notamment, les rapports moral et financier au titre de l’année 2020, les travaux des commissions, la création d’une nouvelle commission logistique, tenant compte de l’enjeu de cette activité dans la performance du secteur, ainsi que le plan d’action de la Fédération pour l’année à venir.

En marge de cette Assemblée Générale, une réunion de travail a eu lieu avec Ryad MEZZOUR, ministre de l’Industrie et du Commerce, consacrée au secteur, aux mutations, aux enjeux et défis qu’il connait. Tout en mettant en exergue l’effort des acteurs de ce secteur dans le développement économique du pays et leur assiduité, citoyenne, dans l’acheminement et la disponibilité des produits de consommation sur tout le territoire national, en pleine période de crise pandémique, Covid 19.