Infomédiaire Maroc – Cash Plus, leader du transfert d’argent au Maroc, continue à diversifier son offre.

Depuis 2016, l’entreprise a lancé plus de 10 nouveaux services dont plusieurs en partenariat avec Fawatir. Parmi ces services figurent le paiement de factures d’eau et d’électricité, d’abonnement téléphonique et d’impôts ( IS, IR, vignette,…). Une diversification qui se traduit par la volonté de Cash Plus d’ancrer son positionnement d’agrégateur de services à forte valeur ajoutée.

Le dernier lancement de Cash Plus en partenariat avec Fawatir est relatif à la dématérialisation du timbre fiscal. En effet, à partir du 1er janvier, le timbre à 500 DH, exigé pour l’obtention du passeport, est dématérialisé. Il est désormais possible de l’acheter auprès de l’une des 1400 agences Cash Plus. Le client recevra en agence un code de 16 chiffres qui remplace le timbre physique. Ce code devra être utilisé lors du renseignement du formulaire du passeport sur le portail www.passeport.ma

Rappelons que Cash Plus a démarré en 2004 comme réseau de transfert d’argent et a obtenu l’agrément d’établissement de paiement en 2018. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 1 400 agences sur tout le territoire.

Lancé par Attijariwafa bank en partenariat avec le Centre Monétique Interbancaire, le service FAWATIR offre la possibilité au consommateur de régler ses factures, taxes ou transactions commerciales en cash partout au Maroc. Le service Fawatir est aujourd’hui disponible dans plus de 2000 points de proximité.

