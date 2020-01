Etablissement de paiement, fournisseur de services financiers et para-financiers au Maroc, Cash Plus a mis à disposition de ses clients un réseau d’agences étendu de Tanger à El Guergarate, mais pas que ! Cette année, Cash Plus diversifie ses points de paiement pour assurer une proximité optimale.

Ainsi, la société a mobilisé des détaillants équipés de TPE, ainsi que des unités mobiles, qui seront présents dans les 12 régions du Maroc afin de servir les citoyens et de leur faciliter cette opération. Pour rappel, Cash Plus a été fondée en 2004, et s’est rapidement imposée comme un ‘‘one stop shop’’ en élargissant considérablement sa palette de services.

Désormais la société assure des prestations comme le transfert d’argent national et international, change de devises, le paiement de factures, d’impôts, taxes et vignettes ainsi que les recharges, abonnements téléphoniques et billets de transport…